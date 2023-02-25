Дагестанцы: кто такие и существуют ли они на самом деле

На сегодняшний день в Дагестане проживает более трех миллионов человек, среди которых, как бы странно это ни звучало, практически невозможно найти настоящего этнического дагестанца.

Вообще, конечно же, стоит начать с того, что республика Дагестан является самым многонациональным субъектом Российской Федерации, на территории которого даже по самым скромным подсчетам проживает от 40 до 100 народностей – точных цифр не существует.

Государственными же языками республики являются русский и языки народов Дагестана: причем из 32 зарегистрированных самостоятельных языков лишь 14 имеют письменность, остальные же являются бесписьменными. Образно выражаясь, за каждым горным хребтом Дагестана свой язык.

В республике можно встретить аварцев, даргинцев, кумыков, лезгинов, лакцев, азербайджанцев, табасаран, ногайцев, агулов, рутульцев, цахуров и другие народности, однако едва ли среди них вам удастся отыскать именно дагестанца... такой национальности попросту не существует.

Поэтому, если спросить любого жителя Дагестана о его этнической принадлежности, то в ответ можно получить, скорее всего, массу самых разнообразных вариантов, кроме нужного – дагестанцем себя едва ли кто-то назовет.

Зато назовут горцами, и будут правы, поскольку именно так с аварского языка переводится название этой национальности («магIарулал» - «горец»). Вообще аварцы составляют примерно треть всего населения Дагестана, при этом они еще между собой делятся на 14 самостоятельных народностей, каждая из которых говорит на своем языке!

Ну а почему горцы? Собственно, из-за места проживания – аварцы занимают в основном горные районы, поэтому вполне оправданно и без всякого стеснения именуют себя горцами.

Порядка 500 тысяч человек, проживающих в республике, относят себя к даргинцам. Эти жители Дагестана не только разговаривают на собственном языке в быту, но и получают на нем образование - в школах уроки также проводятся на даргинском языке.

Примерно по 400 тысяч в республике кумыков и лезгинов, а еще 150 тысяч называют себя лакцами и азербайджанцами. Последние, к слову, живут в основном недалеко от границ Азербайджана: например, в Дербенте.

Даже не зная, что треть всего населения города составляют азербайджанцы, это становится понятно при одном только взгляде на местный колорит и некоторые особенные черты, присущие данной национальности: например, чайные, в которых местные мужики могут часами наслаждаться вкусным горячим напитком. Кто был в Азербайджане, тот поймет, о чем я говорю.

Где-то по 100 тысяч в Дагестане табасаранцев, русских и чеченцев, а остальных национальностей и того меньше (несколько десятков человек).

И да, как ни странно это прозвучит, но русские дагестанцы тоже существуют, но, конечно же, называть их так можно исключительно по месту проживания, а не по этнической принадлежности.

И, раз уж мы заговорили о русских, небольшая ремарка по поводу отношения коренного населения к русским дагестанцам. В живописной зоне отдыха города Махачкалы, в парке у озера Ак-Гёль, установлен 10-метровый бронзовый памятник… русской учительнице.

Так называют здесь мемориальный комплекс, посвященный представителям русской интеллигенции и рабочего класса в Дагестане. Роль русского человека в просвещении горцев этой республики переоценить невозможно, и местные жители с этим согласны.

Они рассказывают, что даже в далеких горных селениях старики на годекане (специальное место, где ежедневно собирается только мужское население для общения и решения важных проблем) почтительно встают при виде русской учительницы, хотя по традиции так приветствовать женщин у них не принято.

Вот такой он, Дагестан, удивительный и разнообразный.