Самый молодой немонархический правитель России

Он родился 22 апреля в Симбирске. Да-да, и он тоже... как и, собственно говоря, Владимир Ильич Ленин.

Его возносили как героя революции, и именно он впервые на весь мир объявил Россию демократическим государством. Царская охрана дала ему кличку «Скорый» за стремительность походки и умение вскакивать в конку на ходу. При этом он был так слаб здоровьем, что часто падал в обмороки от боли.

Он жил в Зимнем, и называли его не иначе как Александр IV. Он стал первым правителем в истории России, которому власть перешла не монархически, то есть не по наследству. Еще он арестовал царскую семью, дал права женщинам, отменил смертную казнь, ввел непопулярные реформы, выпустил деньги, которые назвали его именем. И все это Александр Федорович Керенский.

Он был непревзойденным оратором, за что его нередко называли «главноуговаривающим». Керенский мог подняться над ревущей неуправляемой толпой и предложить либо убить его, либо доверять ему. Носил перстень самоубийц, но умер на 90-м году жизни.

Считалось, что одевался Александр Федорович исключительно в военные тренчи, но в историю вошел в виде карикатуры на человека, убегающего в женском платье. Он был и остается самым молодым немонархическим правителем России и человеком одного года. Но какого! 1917-го!

Безусловно, Керенский – личность противоречивая. И, если его фамилия хорошо известна людям старшего поколения, то имя и отчество, скорее всего, смогут назвать только специалисты. Дело в том, что советская историография сделала все возможное, чтобы в памяти народной Александр Федорович остался символом ничтожности, глупости и бессилия временного правительства.

Но если Керенский настолько ничего из себя не представлял, почему спустя 35 лет после революции, в 1952 году, Сталин планировал его убийство? Об этом подробно написал генерал-лейтенант МВД СССР Павел Судоплатов.

В биографии Керенского много белых пятен. Я разберу лишь некоторые мифы о нем, а заодно напомню о связанных с его именем петербургских адресах.

Итак, легенда первая. Керенский и Ленин были друзьями с детства еще в Симбирске. Это неправда. Они оба там родились, причем в один день. Но у них была большая разница в возрасте – 11 лет.

А вот их родители, как раз, дружили. Илья Николаевич Ульянов служил инспектором народных училищ и не раз бывал в гостях у Федора Михайловича Керенского.

Тот был директором Симбирской мужской гимназии, которую окончили два брата Ульяновых – народоволец Александр и социал-демократ Владимир. В аттестате Владимира Ульянова отлично читается подпись Керенского.

Злые языки утверждают, что именно Керенский-старший поставил будущему вождю мирового пролетариата единственную «четверку» по логике.

Другие же наоборот уверяют, что только принципиальный Керенский мог написать такую характеристику своему выпускнику, брат которого был повешен за покушение на царя, что того, несмотря ни на что, приняли в Казанский университет.

Легенда вторая. Керенский был масоном. А вот это правда. Да и сам он этого никогда не скрывал. В воспоминаниях сказано, что он был членом ложа после избрания депутатом IV Государственной думы.

До сих пор остается загадкой, не был ли перстень Керенского обыкновенным масонским атрибутом, или это на самом деле кольцо самоубийц, о чем 85-летний Керенский лично заявил Генриху Боровику перед знаменитым интервью 1966 года.

Легенда третья. При Николае II Керенского арестовали и сослали за то, что он защищал бунтующих крестьян. Это неправда. Крестьяне были, но позже. Во время событий 1905 года помощник присяжного поверенного Александр Керенский входил в организацию вооруженного восстания.

Группа распространяла листовки с призывами к борьбе и издавала газету «Буревестник». 23 декабря 1905 года Керенский был арестован, а во время обыска у него нашли прокламации и заряженный револьвер. Этого хватило, чтобы объявить Керенского в причастности к подготовке свержения власти.