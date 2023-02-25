Вымирающие народы России: ижоры

К, так называемому, вымирающему виду относятся и ижоры - малочисленный финно-угорский народ, который с древнейших времен населяет северо-западные территории Ленинградской области.

В летописях при описании битв с врагами Русской земли этот народ частенько ставят в один ряд с по-боевому настроенными карелами, поэтому их тоже считаются в некотором роде агрессором. Но это не совсем так. Ижоры вместе с новгородцами участвовали в военных столкновениях со шведами, финским племенем емь и даже Ливонскими рыцарями.

И, кстати, именно ижорский староста «старейшина в земле Ижерстей, именем Пелгусий (или Пелгуй)» в 1240 году предупредил князя Александра (который впоследствии стал Невским) о высадке шведов на берегу Невы. В общем, и, правда, весьма боевитый оказался народ, но едва ли опасный…

Откуда же взялось столь причудливое название «ижоры»? По этому вопросу историки в своих мнениях расходятся. Некоторые считают, что в основе лежит карельская фраза «инкери маа», что означает «прекрасная земля». Другие же уверены, что слово «ижора» в переводе с финского означает «грубый, неприветливый».

Единого мнения нет до сих пор, однако точно известно, что предками ижор были самые первые люди, поселившиеся на землях, территория которых простиралась от прилужских болот до Лембаловских озер. По имени финно-угорского народа названо и место к югу от Невы - Ижорская возвышенность.

Основными занятиями ижор являлись земледелие, скотоводство, рыболовство и лесной промысел. Они выращивали рожь, овес, ячмень, лен и коноплю, репу, капусту, а позже к этим культурам добавился еще и картофель. Значительное место в бытовой жизни ижор занимали ремесла – в основном, конечно, гончарное и деревообделочное.

В деревне Большое Стремление даже изготовляли гончарную посуду: от огромных опарных горшков в желтой или коричневой глазури до маленьких хозяйственных горшочков, необходимых на каждой кухне.

Посуда была просто невероятного качества! Белый цвет делал ее похожей на дорогой фарфор, поэтому такие изделия очень часто отправляли на ярмарки в соседнюю Финляндию.

Ижоры оказались большими оригиналами и в архитектурном плане. Их дома отличались нестандартным убранством, в котором покрытые черной копотью потолки соседствовали с желто-медовыми стенами и мебелью.

Крыши домов покрывались соломой и фиксировались специальными жердями, перекрещенные концы которых оформляли в виде птичьих голов. Такой декор назывался «харакат» («сороки»).

Как и все финно-угорские народы в древние времена, ижоры тоже были язычниками, и, хотя с переходом их земли во владения Великого Новгорода, они постепенно приняли православие, совсем от языческих постулатов не отказались. Собственно, из всех православных традиций ижоры соблюдали только одну – посещали храм. А вот праздники, в том числе и религиозные, отмечали по своим правилам – как умели и привыкли.

Самым главным праздником в году у ижор считается Петров День или Педро, который отмечается проведением всевозможных обрядов. Во время празднования, ижоры подносят к священным деревьям еду и питье, чтобы, таким образом, «умаслить» духов и христианских святых и попросить у них хороший урожай.

Не менее ярко отмечается и Ильин день. Торжество сопровождается ритуальной трапезой, «братчиной», во время которой за столом собирается община всей деревни, а также веселыми танцами и громкими песнями.

И, кстати, о песнях. Как вы думаете, сколько песен может запомнить человек за всю жизнь? Десять? Двадцать? Сто? А можно ли запомнить тысячу песен? Оказывается, можно…только если твое имя Ларин Параске - точнее, Параскева Никитична Никитина, и ты вырос на Ижорской земле. С самого раннего детства Параскева была окружена традиционными песнями своего небольшого, но такого музыкального народа.

Их пели все и всегда: для каждого дела, для каждого праздника была своя песня. Нет, не подумайте, что это было похоже на какой-то диснеевский мультфильм, где поют даже деревья. Просто ижоры верили, что с песней все получается гораздо лучше и быстрее. Они знали более 125 тысяч песен, многие из которых запомнила, сохранила и передала своим потомкам Ларин Параске.

Это было лирическое отступление, а теперь снова возвращаемся к ижорским будням. Помимо песен и великолепной посуды, ижоры являлись обладателями очень красивой одежды. Их традиционные костюмы украшались бисером, жемчугом и раковинами каури, привезенными с берегов Индийского океана.

Самым же нарядным элементом одежды считался головной убор саппано. Обычно он расшивался золотыми нитями и имел доходящий до пола узорчатый шлейф.

В настоящее время ижоры находятся на грани полного исчезновения, и услышать их речь можно только на Сойкинском полуострове (южный берег Финского залива). К слову, ижорский язык является своеобразной производной от древнекарельского языка, поскольку их основы относятся к прибалтийско-финской группе финно-угорских языков.

На Сойкинском полуострове сохранились старинные ижорские деревни Вистино, Ручьи, Горки, Логи, Глинки, где проживает всего лишь 276 ижор. Так, по крайней мере, утверждает последняя перепись населения, данные которой, конечно же, не могут являться истиной. Ученые же говорят, что общая численность ижор составляет около тысячи человек.

В 2009 году ижорский язык был включен ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира как «находящийся под значительной угрозой исчезновения».