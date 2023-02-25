Вымирающие народы России: негидальцы

Еще одним вымирающим народом России считаются негидальцы, которые в соответствии с территорией своего проживания разделяются на низовских и верховских.

Низовские ведут по большей степени оседлый образ жизни: они зимуют в бревенчатых домах с отапливаемыми нарами, а летние месяцы проводят в четырехстенных домиках, построенных из коры.

Основным же занятием у низовских негидальцев является рыболовство. Верховские, в свою очередь, уделяют большее внимание охоте, да и жить на одном месте им не слишком нравится. Они ведут кочевой образ жизни, передвигаясь в основном на оленьих упряжках, а ночуют в переносных конических чумах.

Негидальцы всегда воспринимали окружающий мир как место, населенное добрыми и злыми духами, посредником между которыми выступает шаман. Он регулярно проводит обряды очищения жилищ и мастерит для охотников талисманы («синкэне»), содержащие перья, когти, кусочки кожи или даже пучки волос.

Считается, что в таком талисмане заточен дух животного, который призван помогать и защищать охотника. Надо отметить, что во времена Советов деятельность шаманов практически сошла на нет, поскольку советская власть осуждала подобные проявления национальных черт: люди, уличенные в шаманизме, подвергались всевозможным запретам и даже репрессиям.

Повторюсь: основная философия жизни для негидальцев заключается в их вере в силу природных стихий. На родовых «мольбищах» они частенько поклоняются деревянным фигуркам, изображающим духов солнца и луны; передают хозяину неба («бохга») просьбы охотников о богатой добыче; приносят угощения для хозяина воды («му») и хозяина огня («подя»), тем самым, вымаливая у них щедрый улов на рыбалке или благополучия в семье.

Некоторым природным объектам негидальцы поклоняются не только для получения каких-то материальных благ, но и для счастья в жизни или обеспечения себе спокойного загробного существования. Одним из таких культовых мест является Тырский утес, который издавна притягивал внимание негидальцев и играл большую роль в их верованиях.

Одеваются негидальцы, как и другие северные народы, тепло и надежно, поскольку климат на территории Приамурья отличается суровым нравом. Изначально верхняя одежда шилась из рыбьих кож и шкур животных, позднее - из тканей китайского и русского происхождения.

Обувь бытовала двух типов: амурского типа (“пондоки”, “олочи”) и тунгусского (“лобдирма”, “тэргэми”). Обувь амурского типа шилась преимущественно из рыбьей и тюленьей кожи с подошвой из лосиной ровдуги, имела высокий поршень и короткое голенище из одного куска рыбьей кожи. Обувь тунгусского типа шилась из ровдуги и камусов с кроеной подошвой и поршнем.

Мужской головной убор негидальцев – меховой капор, состоящий из трех частей (продольной, теменной и двух боковых лопастей, защищающих уши). Кроме капоров мужчины зимой носили еще и покупные шапки с наушниками, иногда сами шили островерхие шапки из подобранных кусочков меха.

Женским зимним головным убором был глубокий шлемовидный капор, сшитый из собачьего меха и покрытый шелковой китайской тканью. Фигурно вырезанный нижний край капора закрывал шею.

Зачастую на национальном костюме негидальцев вышивается узор в форме трилистника, и это, как вы понимаете, не случайность. В давние времена, когда не было никаких лекарств, с помощью отвара из трилистника лечили практически все болезни.

К тому же рос этот цветок, научное название которого «вахта трилистная», на границе между твердой землей и болотом, и любой человек, который мало-мальски разбирался в растениях, понимал, что дальше пути нет – сплошная топь. Трилистник был своеобразным знаком и для охотников, которые в азарте погони могли просто не заметить болотистую местность. Поэтому, в знак уважения к этому растению, трилистник частенько размещается на одежде.

Своих детей негидальцы воспитывают строго. Чтобы вы понимали, как такового детства у юных жителей севера нет, поскольку все их игры – это, по факту, воспроизведение деятельности взрослых. Проще говоря, как маленькие русские девочки играют в «дочки-матери», имитируя родительские обязанности по отношению к своим куклам, так и юные негидальцы играют в охоту, рыбалку, приготовление пищи и ведение домашнего хозяйства.

Таким нехитрым способом негидальцы прививают своим детям необходимые для взрослой жизни навыки. Ну а помимо «бытовых» игр, существуют также и игры-тренировки, которые развивают силу, меткость и выносливость. Ни один праздник не обходится без спортивных состязаний, таких как стрельба из лука, гребля на лодках или сражения на копьях.

В настоящее время основная часть негидальцев проживает в нижнем Приамурье у реки Амгунь, и их численность не превышает 600 человек. Говорят негидальцы в основном на русском языке, и, хотя родные диалекты не забывают и стараются всевозможными способами их сохранить, настоящим негидальским языком в России владеет всего 147 человек.