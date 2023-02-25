Вымирающие народы России: энцы

Современная высокотехнологичная цивилизация диктует свои правила жизни, которые, увы, подходят далеко не всем.

Я говорю о коренных малочисленных народах, которым, невзирая на технический прогресс, каким-то чудом удалось сохранить традиционный уклад жизни, переданный им предками, культуру и ремесла. Сохранить, но не приумножить, к сожалению…

На протяжении многих столетий коренные народы хоть и проживали на одной территории, ведя привычный для себя образ жизни, занимаясь охотой и рыболовством, но, тем не менее, не были привязаны к материку. Они жили по-настоящему свободно и независимо и имели возможность в любой момент сорваться с места и изменить ареал обитания. В принципе…

Однако все изменилось в наступлением эпохи высоких технологий, когда к представителям коренных народов пришло понимание, что для комфортной и сытой жизни совершенно необязательно охоться, ведь продукты и теплую одежду можно покупать, а не мастерить из шкур и жил животных. Кроме того, у них появилась возможность подарить своим детям хорошее образование, а значит и шанс увидеть совершенно другой, новый мир, отличный от того, к которому они привыкли.

Конечно же, остались и те, кого полностью устраивает их неспешный, но несколько устаревший быт; им все нравится, и для перемен нет абсолютно никаких причин. Именно такие люди являются хранителями культуры и традиций коренных народов, однако их количество с каждым годом лишь уменьшается.

Одним из, так называемых, вымирающих народов России являются энцы. Этих северных людей раньше называли самоедами, а их далекими предками были поселенцы, жившие сперва на берегах Средней Оби, а затем в низовьях Енисея. Первые упоминания об энцах датируются 15 веком, и в соответствии с ареалом проживания и особенностями культуры они были условно разделены на тундровых и лесных.

Тундровые энцы, называвшие себя «сомату», проживали на самом севере сельского поселения Караул, а лесные, или «пэбай», занимали поселки, подведомственные администрации городского поселения Дудинка (Потапово, Усть-Авам, Воронцово). Существенное влияние на формирование образа жизни и традиций энцев оказали проживающие по соседству ненцы, с которыми, собственно, в начале 20 века и были ассимилированы (смешаны) энецкие группы. Но не все… Совсем небольшому количеству, всего-то 227 человек, удалось избежать полного поглощения и сохранить свою культуру, язык и обычаи.

Основным занятием энцев являлась охота на северного оленя. Охотились, как правило, с луками, большими группами, на перешейках между озерами. Охотники загоняли оленей в специальные ловушки с сетями, установленные на речных переправах, а в качестве приманки для диких использовали домашних, специально обученных оленей.

И это не шутка! Оленям-манщикам обвивали ремнями рога, а затем подпускали их как можно ближе к диким собратьям. Последние, отстаивая свою территорию, вступали в драку и запутывались рогами в ремнях. А дальше, как говорится, дело техники.

Официально энцы считаются православными, однако из-за удаленности и труднодоступности мест их проживания, миссионерам привить данное вероисповедание удалось не в полной мере. Проще говоря, в христианство были обращены официально только лесные энцы, а вот тундровые так и остались язычниками со всеми вытекающими последствиями - почитанием местных духов и жертвоприношениями в виде оленьего мяса и кусочков сукна.

Одежда у тундровых и лесных энцев чем-то напоминала ненецкий костюм: правда, в ней присутствовали этнические черты и мотивы, характерные именно для энцев. Комплект мужской верхней одежды состоял, как правило, из двух частей. К лобной части капюшона сокуя пришивали султан (хохолок) из оленьей шкуры или хвоста.

Специфической особенностью костюма было отсутствие наружных поясов, а также цилиндрическая обувь без подъема, аналогов которой у других народов Севера нет. Также в обиходе энцев присутствовала и специальная ритуальная (погребальная) одежда, которую впервые надевали в возрасте 7 лет, а затем в течение жизни несколько раз перешивали. Любопытный факт: для изготовления летнего варианта ритуального костюма использовалась старая зимняя одежда.

Когда в семье энцев рождался ребенок, ему давали имя-прозвище, связанное либо с его внешностью, либо с обстоятельствами рождения (например, Петр Лебедь). При достижении совершеннолетия это прозвище менялось на имя близкого родственника.

Дети воспитывались в строгости: им прививалось повышенное чувство долга и жестко осуждалось неуважение к старшим. Воровство, кстати, тоже не приветствовалось. Но главное, чему учили энцы своих детей, что Матерь Природа – даритель и источник всего самого необходимого в жизни. А значит к ней нужно относиться соответствующим образом.

Сегодня энцы проживают в Красноярском крае. Большинство молодых людей работает в учреждениях поселка, и лишь немногие занимаются традиционной охотой и оленеводством.

Энецкий язык тоже скорее жив, чем мертв, однако услышать его можно только из уст старшего поколения. Носителей же осталось всего 15 человек.