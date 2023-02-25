Это город самый модный город на Земле

Ох уж эта мода! Такая ветреная, неуловимая, постоянно меняющаяся… А еще цикличная, поэтому, чтобы понять, какие тренды нас ожидают в будущем, надо внимательно вглядеться в прошлое.

Именно это я и предлагаю вам сделать – только, разумеется, с петербургским уклоном, потому что город на Неве и мода – понятия неделимые. Именно в Санкт-Петербурге российская мода родилась, достигла мировой известности, а уже в Ленинграде возродилась заново.

Началось все, конечно же, с Петра. До него в России носили традиционную национальную одежду, которая не менялась веками. И лишь петровский указ об обязательном ношении европейского платья изменил ситуацию. У некоторых историков моды есть мнение, что именно стремление создать новое пространство, в котором общество могло бы свободно носить европейскую одежду, подвигло Петра Великого к началу строительства новой столицы.

В ней все должно было быть иначе: архитектура, культура, ценности и развлечения. В учрежденных ассамблеях император даже ввел правила появления женщин, когда как в боярской Москве это было недопустимо! А, как известно, нет большего катализатора для развития моды, чем необходимость женщины быть нарядной на светском рауте.

Петр издал еще один значимый указ – табель о рангах. Это, своего рода, классификация не только военных, но и гражданских и придворных чиновников, требовала униформы. Чиновничий мундир, визуальный символ преданности и повиновения самодержавию, оставался характерной чертой костюмной панорамы российского общества вплоть до падения династии Романовых в 1917 году.

Но купить все это за границей было невозможно. Благодаря же Петру, в России появились европейские портные. Дело в том, что новая одежда требовала выкроек и посадки по фигуре, а эту науку в России того времени еще не знали. Тут же зародилось и текстильное производство. Надо же было из чего-то шить все эти новые костюмы! Тут уже мехами да кустарным льняным полотном не отделаешься.

Император, как известно, стоял и у истоков периодической печати. Поэтому не было ничего удивительного в том, что в какой-то момент в «Ведомостях» стали появляться статьи о внешнем виде и одежде. Вот только выкройки пока нигде не печатались!

И российским императрицам 18 века, дабы не отстать от моды, приходилось играть в куклы, которых, к слову, было много. Вот только звали их Пандорами, и все они были француженками.

Парижские портные и модистки одевали кукол в самые актуальные наряды того времени и рассылали во все европейские столицы. С петровских времен и до конца 18 века все императрицы заказывали себе туалеты, ориентируясь исключительно на образы заграничных кукол.

В 19 веке появилось великое множество модных изданий. Главными конкурентами в этой сфере были издатели Герман Гоппе и Николай Аловерт.

Первый в 1867 году выпустил иллюстрированный журнал «Модный свет», который из-за обилия картинок стал очень популярным практически мгновенно.

А вот второго, Николая Аловерта, прославил «Вестник моды». 6 июля 1896 года на обложке этого журнала появилась фраза «Посвящается русским женщинам», которая неизменно присутствовала во всех номерах издания.

В 1913 году Аловерт выкупил все издания Гоппе и создал настоящую империю, в которую входило более 20 дамских журналов - в том числе с выкройками, превосходящим по качеству парижские.

Все это способствовало тому, что в 19 веке, как заметил Белинский, «по Невскому гуляли люди, как будто сошедшие с журнальных модных картинок». Посетивший Петербург в 1858 году Теофиль Готье хвалил местных красавиц, которые превосходили в изысканности парижанок. А художник Добужинский, в начале 20 века, сообщал, что туалеты его супруги произвели в провинциальном Мюнхене настоящий фурор.

Но откуда же брались все эти наряды? Ведь просто увидеть модную картинку – недостаточно. Надо, чтобы понравившаяся модель из журнала превратилась в реальное платье. Торговой Меккой стал все тот же Невский проспект с прилегающими улицами. Там было полно магазинов с тканями и аксессуарами.

Еще в 1785 году был открыт Гостиный двор, в 1848-м Пассаж – первый торговый центр столицы, где среди прочего располагались мастерские и ателье. Пассаж был первым местом работы легендарной Надежды Ламановой – «русской Шанель», которая отстояла моду и в большевистском государстве. Платья от Надежды Ламановой императорского периода сейчас хранятся в Эрмитаже.

Имя Анны Гиндус был синонимом изящества и шарма. Она обучалась во Франции, где, собственно, и приобрела вкус к буржуазному шику и научилась преподносить одежду как драгоценность. По возвращении в Петербург Анна открыла крохотное ателье - полуподвальную комнатку, где работало всего две швеи. Первые заказы поступали от актрис. Светские дамы, видя диковинные наряды артисток, выстраивались в очередь к Анне Гиндус. Так и возник Модный дом на Моховой улице, 45.

Третьим крупным домом моды, где одевались аристократы, был дом Ольги Бульбенковой на Миллионной улице, где шили в основном специальные платья для церемоний. Отдельно следует отметить и торговый дом «Эсдерс и Схейфальс», в народе прозванным магазином «У Красного моста» - это набережная Мойки, 73.

Торговый дом «У Красного моста» стал первым многоэтажным магазином в России. Он соответствовал стандартам лучших европейских тенденций. С момента постройки в 1907 году и вплоть до революции – это было самое модное место Петербурга. Здесь продавалось все: от кружев и перчаток до манто и шляп. Там же располагались и многочисленные ателье.

А где же одевались горожанки, не входящие в высший свет? Средний класс шил платья в небольших ателье, мастерских или у частных портных. Треть подобных заведений находилось, кстати, на Троицкой улице (сегодня это улица Рубинштейна).

Раньше на каждом шагу там располагались не пивные и рестораны, а шляпные мастерские, ателье, магазины белья и аксессуаров. Ну а в борьбе за клиента очень активно использовалась реклама…подчас весьма экстравагантного вида!

Увы, никакая реклама не могла спасти моду от моды на революцию, и изящный мир шика и стиля рухнул в 1917 году. Тем не менее, именно в Ленинграде был открыт первый в СССР Дом моделей одежды, и именно наш город, спустя годы, снова стал самым модным в прямом смысле этого слова. Но это, как я люблю повторять, уже совсем другая история…которую я, конечно же, обязательно расскажу.