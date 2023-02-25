Леди Гага учла свои ошибки и с тех пор научилась лучше управлять своими финансами

Известная по всему миру как эксцентричная артистка и музыкальная икона, поделилась в интервью с журналистом Стивеном Фраем тем, что она обнаружила себя фактически в банкротстве во время своего турне The Monster Ball в 2009-2011 годах.

Ее стремление к переформатированию шоу, добавлению новых эффектов и экспериментированию стоило ей дорого, и поначалу успешный тур стал убыточным.

Из-за того, что Гага сама платила за все изменения, она оказалась в долгах по итогам тура.

По словам певицы, она была шокирована, когда узнала о своем финансовом положении. Она собрала своих управляющих и спросила, почему ей говорят, что у нее нет денег, ведь у нее пять синглов на первом месте.

Она узнала, что должна $3 миллиона и не могла поверить своим ушам. Однако Леди Гага понимала, что она сама виновата в своей ситуации из-за своих финансовых решений и стремления к идеальному шоу.

Она учла свои ошибки и с тех пор научилась лучше управлять своими финансами. К 2018 году ее состояние было оценено журналом Forbes в $50 миллионов.

Благодаря своей музыкальной карьере и коммерческим сделкам, Леди Гага стала одной из самых богатых и влиятельных женщин в музыкальной индустрии.