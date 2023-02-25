В 1990 году музыкальный хит "U Can't Touch This" принес Стенли Керку Берелу, более известному как MC Hammer, мировую славу и огромные доходы.

Однако, его богатство не продержалось долго, и уже в 1996 году он объявил о банкротстве. Рэпер приобрел роскошное поместье стоимостью в $1 млн, и вложил большую часть своих сбережений в его ремонт. Он также нанял 40 слуг и построил конюшню для своих 19 скаковых лошадей.

Однако, такой роскоши оказалось слишком много для Берела и его финансового состояния, и он скоро оказался в долгах на $13 млн, включая задолженность налоговой службе в размере $700 тыс.

После банкротства MC Hammer попытался вернуться на сцену, записывая христианский рэп и меняя звукозаписывающую компанию. Однако, его новые записи уже не вызывали такого же энтузиазма, как раньше.

Берел пытался вернуть утраченную популярность и состояние, но не смог достичь прежнего успеха.

Несмотря на это, его музыка и сегодня любима и популярна во всем мире, а его история банкротства служит примером того, что необходимо умело управлять своими доходами и расходами, чтобы избежать финансовых трудностей в будущем.