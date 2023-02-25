Тайсон неоднократно сталкивался с финансовыми проблемами и банкротством

Майк Тайсон, бывший чемпион-тяжеловес по боксу, неоднократно сталкивался с финансовыми проблемами и банкротством.

На вершине своей карьеры в 2003 году он объявил себя банкротом, несмотря на то, что заработал за свою карьеру огромную сумму в $300 млн.

Причиной краха стало его любование роскошным образом жизни и дорогими покупками: Тайсон скупал недвижимость, машины, мотоциклы, украшения, одежду и даже экзотических животных, включая ручного тигра.

В результате у него накопилось множество долгов перед различными кредиторами и юридическими фирмами, а также магазинами, где он заказывал вещи, но не оплачивал счета.

В 2014 году в интервью CNN Майк Тайсон признался, что раньше не рассчитывал дожить до 40 лет. Он также провел время в тюрьме из-за проблем с наркотиками.

Однако в конце концов боксер сумел восстановить свое финансовое положение, благодаря своей работе ведущего шоу MGM в Лас-Вегасе и получению авторских отчислений за свою автобиографию «Беспощадная истина».

Сейчас Тайсон намерен сохранить свои заработанные деньги и не допустить повторения прошлых ошибок.