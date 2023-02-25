Компартия Китая ввела ограничительные меры для религиозного контента в Интернете
Базирующаяся в США неправительственная организация ChinaAid заявила, что обеспокоена таким подходом.
Компартия Китая ограничила религиозный контент в Интернете.
Базирующаяся в США неправительственная организация ChinaAid и ее президент и основатель ChinaAid Боб Фу заявили, что организация "серьезно обеспокоена" тем, как обращаются с домашними христианскими церквями.
Используя новые меры против религиозного контента в Интернете и политику нулевого заражения COVID, власти ограничили христианские собрания, - сказал Фу.
По данным организации, китайское правительство закрывает христианские веб-сайты и приложения. Это обусловлено новой политикой властей страны регулировки религиозного контента в Интернете.
CathAssist, который стал первым христианским приложением для телефонов в Китае в 2013 году, был среди тех, кого закрыли в соответствии с новыми правилами.
Согласно отчету ChinaAid, их приложение "не соответствовало требованиям правительства к лицензии".
Опубликовано: Светлана Гарусева