Тысячи людей требуют мирных переговоров с Россией на демонстрации

Несколько тысяч человек собрались у Бранденбургских ворот в Берлине на митинг за переговоры с Россией об украинской войне.

Левый политик Сара Вагенкнехт и активистка за права женщин Элис Шварцер призвали к демонстрации.

В субботу, незадолго до начала митинга, полиция заявила о 5000 участников и продолжающемся сильном наплыве, пока особых инцидентов не было.

Организаторы заявили, что, по оценкам, там уже было не менее 10 000 человек.

Репортер dpa сообщил о массовом наплыве людей и больших толпах по обе стороны Бранденбургских ворот, несмотря на мокрый снег и холод.

У некоторых участников были с собой флаги с голубями мира.