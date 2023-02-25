Индия отказалась осуждать Россию за СВО в Украине на встрече G20

На встрече представителей "Большой двадцатки" индийская сторона не стала осуждать российскую спецоперацию.

Министерство финансов Индии опубликовало пресс-релиз по итогам встречи постпредов Группы Двадцати, где сообщается, что представители G20 имеют различные взгляды на спецоперацию армии России в Украине, однако военные кризисы должны урегулироваться мирным путём не на платформе "Большой Двадцатки".

Также в Минфине Индии отказались осуждать российскую СВО, отметив, что большинство из стран-членов организации выступили с критикой российской спецоперации на минувшей встрече G20.