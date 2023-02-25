Шольц: «Свет и тень» в китайской плане о войне на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил сомнения по поводу позиции Китая в отношении войны на Украине.

Это инициатива, «у которой явно есть свои взлеты и падения», — сказал политик во время визита в столицу Индии Нью-Дели.

В ней есть правильные постулаты, такие как новое осуждение применения ядерного оружия, отметил канцлер.

С его точки зрения, нет четкой линии, говорящей о необходимости вывода российских войск.

Важно и то, что речь идет о честном, справедливом мире, а не о «навязанном мире в русском стиле», подчеркнул канцлер. Президент России тоже должен это видеть, отметил он.