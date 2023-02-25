Захарова: Швейцария не может быть посредником по Украине из-за санкций
2023-02-25 17:13
МИД России заявил о недопуске правительства Швейцарии к российско-украинским переговорам.
25 февраля представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова публично заявила, что Швейцария не сможет выступить посредником в российско-украинском переговорном процессе, поскольку ранее администрация Берна ввела односторонние антироссийские санкции.
По мнению Захаровой, поддержав санкционное давление коллективного Запада на Россию, швейцарское государство утратило свой знаменитый нейтралитет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей