Захарова: Швейцария не может быть посредником по Украине из-за санкций

2023-02-25 17:13

МИД России заявил о недопуске правительства Швейцарии к российско-украинским переговорам.

25 февраля представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова публично заявила, что Швейцария не сможет выступить посредником в российско-украинском переговорном процессе, поскольку ранее администрация Берна ввела односторонние антироссийские санкции.

По мнению Захаровой, поддержав санкционное давление коллективного Запада на Россию, швейцарское государство утратило свой знаменитый нейтралитет.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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