Медведев: российская оборонка работает на полную мощность

2023-02-25 17:19

По словам главного политика России Дмитрия Медведева, российская оборонная промышленность круглосуточно работает над выполнением резко возросших заказов.

В интервью, опубликованном журналом «Национальная оборона», заместитель председателя СНБО отрицал, что у российских вооруженных сил в Украине заканчиваются ракеты. 

Правительство в десять раз увеличило производство вооружений в некоторых компаниях, сказал Медведев, бывший президент страны, а ныне глава Военно-промышленной комиссии, контролирующей оборонную промышленность. 

Оружейные компании «полностью» справятся с возросшим спросом.
 

Опубликовано: Тарас Медведев








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