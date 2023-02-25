Медведев: российская оборонка работает на полную мощность

По словам главного политика России Дмитрия Медведева, российская оборонная промышленность круглосуточно работает над выполнением резко возросших заказов.

В интервью, опубликованном журналом «Национальная оборона», заместитель председателя СНБО отрицал, что у российских вооруженных сил в Украине заканчиваются ракеты.

Правительство в десять раз увеличило производство вооружений в некоторых компаниях, сказал Медведев, бывший президент страны, а ныне глава Военно-промышленной комиссии, контролирующей оборонную промышленность.

Оружейные компании «полностью» справятся с возросшим спросом.

