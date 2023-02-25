Масштабная воздушная тревога в Украине объявлена из-за ракетной угрозы

25 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, оповещающая о необходимости проследовать в укрытие.

Вечером субботы Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало пресс-релиз, в котором уведомила о работе сигналов воздушной тревоги во всех областях государства, включая Киевскую и саму столицу.

Известно, что данная воздушная тревога в Украине, охватившая всю страну, является уже второй за сутки, поскольку ранее сирены звучали во всех украинских областях ещё до полудня, повторившись этим вечером.