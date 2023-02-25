Парковщик в дорогом отеле Австралии разбил сразу два дорогих Lamborghini

Как оказалось, оба суперкара, которые являются финальной версией Aventador, принадлежат одному и тому же миллиардеру.

Камердинер роскошного отеля Crown Towers Perth в Австралии совершил немыслимое, врезавшись на одном Lamborghini Aventador Ultimae ограниченной серии в другой.

Что еще хуже, оба суперкара, которые являются финальной версией Aventador, принадлежат одному и тому же человеку - миллиардеру Лоуренсу Эскаланте.

Как сообщают СМИ, авария произошла, когда парковщик перепутал педали акселератора и тормоза в Aventador Ultimae. Не исключено, что причиной ошибки стало то, что парковщик очень нервничал, управляя машиной, которая стоит больше, чем множество домов.

Парковщик настаивал, что педали акселератора и тормоза расположены слишком близко друг к другу. Эксперты признают: это правда. И сделано это для того, чтобы облегчить более агрессивную технику вождения - особенно при гонках по трассе.

Как стало известно, владелец - коллекционер дорогих автомобилей. В их числе много Lamborghini. Как он будет выяснять отношения с парковщиком, кто возьмет на себя расходы по ремонту машин, - пока неизвестно.