Рогов: ВСУ могут начать наступление на Запорожскую область в конце марта

Владимир Рогов сообщил о возможном начале наступления подразделений ВСУ на Южном участке фронта.

Вечером 25 февраля глава совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что к концу марта вооружённые силы Украины могут пойти в наступление на данный регион согласно плану украинского Генштаба по контрнаступательным операциям на Южном направлении.

По данным Рогова, Киев может отдать приказ об отправке значительного военного контингента по направлению к Запорожью, однако российские войска готовы к встрече с противником.