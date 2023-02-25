«РИА Новости»: бойцам «Вагнера» осталось меньше 2 км до центра Артемовска

Издание "РИА Новости" рассказали о наступательном успехе бойцов ЧВК "Вагнер" на Артемовском направлении.

25 февраля военкоры газеты "РИА Новости" пообщались с командиром одного из отрядов частной военной кампании "Группа Вагнера", который утверждает, что подконтрольному ему подразделению осталось пройти 1740 метров для закрепления в центре города Артемовск Донецкой Народной республики.

Накануне глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Артемовск может быть окружён российскими военными в грядущем марте или апреле.