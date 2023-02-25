Гуйяш: Венгрия заблокирует любые санкции против атомной энергетики РФ
2023-02-25 18:00
Лидер администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил о недопустимости санкций против российской атомной энергетики.
Вечером субботы представитель венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш публично заявил, что администрация Будапешта не станет поддерживать санкции Европейского союза в отношении российской атомной энергетики "ни в какой форме".
Гуйяш утверждает, что постоянное представительство Венгрии в Евросоюзе непременно наложит вето на попытку ввести санкции против атомной энергетики РФ. Также политик отметил, что поддержка таких рестрикций антироссийского характера идёт в разрез с венгерскими национальными интересами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей