Китайская плачущая свадьба: невеста должна была начинать рыдать за месяц до торжества

В Китае существовал обычай, который предписывал невесте рыдать целый месяц накануне бракосочетания.

Китайские браки в древности были договорными, и девочка с детства знала, за кого ее выдадут замуж. Общаться жениху и невесте разрешали не всегда, и только в присутствии родственников. Перед свадьбой для молодоженов составлялся гороскоп. Свадебное платье девушки было красного цвета, а накануне ей сбривали с тела все волосы, включая брови и ресницы.

Веселиться на собственной свадьбе невесте не полагалось. Она должна была молчать. Считалось, что это поможет зачать наследника. При рождении в семье мальчика устраивалось празднование, а появление на свет девочки радостным событием не было, ведь она выйдет замуж, и уйдет в другую семью.

Муж мог легко развестись, а китаянка расторгнуть брак могла только в исключительных случаях. За месяц до свадьбы невесте полагалось начинать плакать по ночам. Через 10 дней с ней плакать должна начать ее мать, а через 20 бабушка. Этот обычай сохраняется в некоторых провинциях до сих пор. Он символизирует то, что девушка умирает в своей семье как дочь, и возрождается в новой, как жена и мать.