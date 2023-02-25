Пинхас Гольдшмидт предсказал, что правительство Израиля начнет войну против Ирана и России

Евреи в России должны выезжать прямо сейчас, заявил бывший главный раввин Москвы, который предсказал, что новое правительство Израиля активизирует военные действия против российско-иранской военной машины.

В интервью Telegraph раввин Пинхас Гольдшмидт рассказал, что антисемитизм в России усилился после вторжения в Украину, и что евреи, которые могут покинуть страну, должны сделать это до закрытия границ.

Он также сказал, что новое правительство Израиля, похоже, готовит более надежную стратегию в отношении российско-иранской оси, которая сосредоточена на «делах», а не на словах, что может повлиять на отношения Израиля с Москвой.

«Ситуация не улучшится, ситуация будет ухудшаться», — сказал раввин Гольдшмидт.

Он подытожил свое «тревожное» заявление призывом уезжать всем, кто может.