В Неваде разбился медицинский самолет, погибли пятеро человек, находившихся на борту

По данным REMSA Health и Guardian Flight, которая управляет Care Flight, самолет пропал с радаров в 21:45 по местному времени.

Согласно веб-сайту REMSA, служба скорой помощи «покрывает примерно 50 000 квадратных миль Калифорнии и Невады, а также 11 штатов на западе США». На сайте говорится, что флот состоит из пяти баз, четырех вертолетов, одного самолета и одного наземного транспорта интенсивной терапии.

«Мы с разбитым сердцем сообщаем, что получили подтверждение от пожарной службы округа Центральный Лион о том, что ни один из пяти человек на борту не выжил», — говорится в сообщении компании в Facebook.

«На борту находились пять человек: пилот, бортовая медсестра, летный фельдшер, пациент и член семьи пациента. Мы находимся в процессе уведомления членов их семей», - отметили там.

Центральная пожарная служба Лиона и Департамент шерифа округа Лион в субботу координировали свои действия с Национальным советом по безопасности на транспорте, расследуя причину аварии. The Independent связалась с NTSB.

