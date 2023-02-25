Лаосцы трогают белокожих детей на удачу, а к своим прикасаться не позволяют

В Лаосе считается, что, если дотронуться до европейского ребенка, это принесет удачу, но прикасаться к своим детям жители этой страны не дозволяют.

По поверьям лаосцев, если они прикоснутся с к белокожему ребенку, это принесет им удачу. Поэтому дети туристов здесь избалованы вниманием местных. Делать подобное в ответ не рекомендуется, а дотрагиваться до головы лаосского ребенка нельзя. Считается, что в голове живет ангел-хранитель, и от чужого прикосновения он может ее покинуть, и ребенок заболеет.

В Лаосе между мужчинами принято здороваться за руку. К женщинам же прикасаться считается дурным тоном, поэтому приветствие ограничивается небольшим поклоном со сложенными чуть ниже подбородка руками. В этой стране принято, чтобы каждый мужчина буддистской религии обязательно прослужил в храме три месяца.

Путешествуя по Лаосу, стоит наведаться в Долину кувшинов. На ее территории разбросаны сотни огромных каменных горшков диаметром до трех метров. Ученые предполагают, что это свидетельства жизни исчезнувшей неизвестной цивилизации. Сами лаосцы считают, что эти кувшины оставили некогда населявшие землю великаны.