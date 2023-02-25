Американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что США не станут помогать Украине вернуть Крым под свой контроль.

25 февраля отставной морпех-разведчик Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что Джо Байден неоднократно говорил о готовности Вашингтона помочь Киеву в установлении военного контроля над крымским полуостровом, однако это обещание является обманом, поскольку оно ничем не подкреплено.

Также Риттер выразил уверенность, что Пентагон не будет бесконечно оказывать военную поддержку украинским войскам, ввиду чего ВСУ могут потерпеть поражение на поле боя.