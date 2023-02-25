Орбан обсудит с Зеленским венгерский язык в Закарпатье при визите в Киев

Виктор Орбан намеревается обсудить с Владимиром Зеленским проблематику закарпатских венгров.

В субботу вечером венгерский политик Гергей Гуйяш со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто сообщил, что премьер-министр страны Виктор Орбан может посетить Киев для личной встречи с Владимиром Зеленским. По данным Гуйяша, при поездке в столицу Украины Орбан обсудит с Зеленским положение венгерского языка в Закарпатье.

При этом Гергей Гуйяш отметил, что обсуждение данного вопроса с Владимиром Зеленским позволит Виктору Орбану извлечь выгоду из поездки в Киев.