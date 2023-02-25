«РИА Новости»: ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, мешая наступлению «Вагнера»
Украинские военные совершили подрыв дамбы в городе Артемовск Донецкой Народной республики.
Вечером 25 февраля военные корреспонденты информационного агентства "РИА Новости" взяли интервью у командира штурмового отряда частной военной кампании "Группа Вагнера", который утверждает, что украинские войска подорвали дамбу в Артемовске, тем самым мешая наступлению российской ЧВК.
По словам опрошенного, в настоящий момент бойцам "Вагнера" осталось порядка 1740 метров до центра Артемовска, после чего город будет фактически взят.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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