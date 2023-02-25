Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» освободили Ягодное возле Артемовска

2023-02-25 19:40

Евгений Пригожин рассказал об освобождении Ягодного подразделениями штурмовых отрядов российских добровольцев.

В субботу пресс-служба компании "Конкорд" со ссылкой на основателя ЧВК "Wagner Group" Евгения Пригожина сообщила, что подконтрольные данному подразделению бойцы установили единоличный контроль над населённым пунктом Ягодное к северу от города Артемовск в Донецкой Народной республике.

Также в "Конкорде" утверждают, что украинские войска взорвали дамбу в Артемовске, пытаясь тамким образом помешать продвижению бойцов "Вагнера".

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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