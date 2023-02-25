TAC: действия Байдена в отношении Украины толкают мир к ядерной войне
Издание The American Thinker утверждает, что политика Джо Байдена в отношении российской спецоперации может спровоцировать войну с применением оружия массового поражения.
Экс-сотрудник Госдепа США Джеймс Сориано опубликовал колонку для издания The American Thinker, где публично заявил, что Джозеф Байден нарушает принципы бывшего американского президента Джонна Кеннеди, который советовал будущим лидерам государства избегать конфликтов с ядерными державами.
По мнению Сориано, произнесённые Байденом в Польше слова о недопустимости победы России на Украине могут подтолкнуть человечество к ядерной войне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Тарас Медведев
45 000 животных погибли в результате схода с рельсов поезда с токсичной химией в Огайо
Агенты службы здравоохранения выявили, что тысячи водных видов умерли, а жителям приказали эвакуироваться из своих домов после того, как поезд сошел с рельсов, разбился и произошла утечка газа.Подробнее...
-
-
Тарас Медведев
Байден отправил группы инспекторов на обход домов в зоне крушения токсичного поезда в Огайо
Президент Джо Байден в пятницу поручил федеральным агентствам начать обход домов в Восточной Палестине, штат Огайо, начиная с субботы, чтобы проверить семьи, пострадавшие в результате крушения поезда с токсичными веществами.Подробнее...