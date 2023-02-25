TAC: действия Байдена в отношении Украины толкают мир к ядерной войне

Издание The American Thinker утверждает, что политика Джо Байдена в отношении российской спецоперации может спровоцировать войну с применением оружия массового поражения.

Экс-сотрудник Госдепа США Джеймс Сориано опубликовал колонку для издания The American Thinker, где публично заявил, что Джозеф Байден нарушает принципы бывшего американского президента Джонна Кеннеди, который советовал будущим лидерам государства избегать конфликтов с ядерными державами.

По мнению Сориано, произнесённые Байденом в Польше слова о недопустимости победы России на Украине могут подтолкнуть человечество к ядерной войне.