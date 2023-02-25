Пэрис Хилтон рассказала, что в 19 лет ее преследовал Харви Вайнштейн

Пэрис Хилтон рассказала журналистам, что в 2000 году, когда ей было 19 лет, Харви Вайнштейн напугал ее на Каннском кинофестивале.

Он предложил девушке прийти к нему в номер, чтобы почитать сценарии, поскольку она хотела стать актрисой.

По словам Хилтон, позднее Вайнштейн последовал за ней в женский туалет и кричал на нее, пытаясь открыть дверь.

Пэрис Хилтон утверждает, что в те времена все в Голливуде боялись Вайнштейна, и ей не хотелось говорить о нем плохо.