Папа Римский провел реформу в Ватикане и национализировал всю собственность
Папа Римский объявил всю собственность и активы Ватикана достоянием Священного Престола, что фактически означает их национализацию.
Новый закон призван упростить управление активами после многих лет бесхозяйственности, из-за которых произошли значительные потери.
Решением Папы государственный секретариат Ватикана лишен своего портфеля в 600 млрд евро, активы переданы в Управление наследия Ватикана.
Ранее прокуратура Ватикана обвинила 10 человек, включая кардинала, в хищении средств на десятки миллионов евро.
Опубликовано: Светлана Репина
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