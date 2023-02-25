Папа Римский провел реформу в Ватикане и национализировал всю собственность

Папа Римский объявил всю собственность и активы Ватикана достоянием Священного Престола, что фактически означает их национализацию.

Новый закон призван упростить управление активами после многих лет бесхозяйственности, из-за которых произошли значительные потери.

Решением Папы государственный секретариат Ватикана лишен своего портфеля в 600 млрд евро, активы переданы в Управление наследия Ватикана.

Ранее прокуратура Ватикана обвинила 10 человек, включая кардинала, в хищении средств на десятки миллионов евро.