Anadolu: Эрдоган и Алиев провели закрытую встречу в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев провели закрытую встречу.
Журналисты издания Anadolu уведомляют, что 25 февраля в турецком Стамбуле Тайип Эрдоган провёл встречу Ильхамом Алиевым, приняв его в президентской резиденции "Вахдеттин". По данным СМИ, переговоры двух лидеров состоялись в закрытом для прессы режиме, и их содержание остаётся неизвестным.
Вместе с тем в Anadolu отметили, что прибывший из Азербайджана в Стамбул Алиев выразил слова соболезнований Эрдогану в связи с серией смертоносных землетрясений в Турции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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