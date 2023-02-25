Anadolu: Эрдоган и Алиев провели закрытую встречу в Стамбуле

Президент Турции Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев провели закрытую встречу.

Журналисты издания Anadolu уведомляют, что 25 февраля в турецком Стамбуле Тайип Эрдоган провёл встречу Ильхамом Алиевым, приняв его в президентской резиденции "Вахдеттин". По данным СМИ, переговоры двух лидеров состоялись в закрытом для прессы режиме, и их содержание остаётся неизвестным.

Вместе с тем в Anadolu отметили, что прибывший из Азербайджана в Стамбул Алиев выразил слова соболезнований Эрдогану в связи с серией смертоносных землетрясений в Турции.