В Сальвадоре начали массово переводить заключенных в «мегатюрьму»

В Сальвадоре начался перевод заключенных в «мегатюрьму», поскольку усиленная борьба с преступностью привела к резкому росту числа арестованных граждан.

Тюрьма рассчитана на 40 000 человек и является самой крупной в Америке. Только в пятницу туда перевели 2 000 человек.

С прошлого года в рамках борьбы с преступностью в Сальвадоре было арестовано более 64 000 человек.

На данный момент аресты в стране возможны даже без ордера, а обвиняемым не предоставляется право на адвоката.