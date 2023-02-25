В Сальвадоре начали массово переводить заключенных в «мегатюрьму»
В Сальвадоре начался перевод заключенных в «мегатюрьму», поскольку усиленная борьба с преступностью привела к резкому росту числа арестованных граждан.
Тюрьма рассчитана на 40 000 человек и является самой крупной в Америке. Только в пятницу туда перевели 2 000 человек.
С прошлого года в рамках борьбы с преступностью в Сальвадоре было арестовано более 64 000 человек.
На данный момент аресты в стране возможны даже без ордера, а обвиняемым не предоставляется право на адвоката.
Опубликовано: Светлана Репина
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