Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» захватили село Ягодное к северу от Артемовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожий сообщил, что бойцы частной военной компании взяли село Ягодное.
По его словам, штурмовые подразделения «Вагнера» полностью контролируют этот населенный пункт, расположенный к северу от Артемовска (Бахмута).
Ранее Пригожин заявил, что проблему с нехваткой боеприпасов для ЧВК «Вагнер» удалось решить.
Он рассказал, что все необходимые документы подписаны, отгрузка вооружений началась, и поблагодарил всех, кто к этому причастен.
Опубликовано: Светлана Репина
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