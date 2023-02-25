Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» захватили село Ягодное к северу от Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожий сообщил, что бойцы частной военной компании взяли село Ягодное.

По его словам, штурмовые подразделения «Вагнера» полностью контролируют этот населенный пункт, расположенный к северу от Артемовска (Бахмута).

Ранее Пригожин заявил, что проблему с нехваткой боеприпасов для ЧВК «Вагнер» удалось решить.

Он рассказал, что все необходимые документы подписаны, отгрузка вооружений началась, и поблагодарил всех, кто к этому причастен.