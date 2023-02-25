Пригожин: штурмовики ЧВК «Вагнер» взяли под контроль посёлок Ягодное у Артёмовска в ДНР

Российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о взятии штурмовиками ЧВК «Вагнер» посёлка Ягодное в районе города Артёмовск в ДНР под контроль России.

В субботу, 25 февраля 2023 года, пресс-служба компании «Конкорд» в официальном Telegram-канале опубликовала заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о взятии посёлка Ягодное в Донецкой Народной Республике под контроль Российской Федерации.

Пригожин уточнил, что бойцы штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» полностью овладели данным населённым пунктом, который расположен севернее города Артёмовск, в 19:00.