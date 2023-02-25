Бывший сотрудник Госдепа ША Сориано: Байден предал принципы Кеннеди

Джеймс Сориано, ранее работавший в Госдепартаменте ША, обвинил президента Джо Байдена в предательстве принципов Кеннеди.

Он отметил, что заявления Байдена по поводу недопустимости победы России противоречат принципам внешней политики, которые были установлены Кеннеди.

В свое время Джон Кеннеди призывал США не вступать в конфликты с государствами, располагающими ядерным оружием.

По мнению Сориано, политика Кеннеди не предполагала ситуаций, в которых итогом принятых решений могут быть только унижение или война.