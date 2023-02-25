Байден отправил группы инспекторов на обход домов в зоне крушения токсичного поезда в Огайо
Президент Джо Байден в пятницу поручил федеральным агентствам начать обход домов в Восточной Палестине, штат Огайо, начиная с субботы, чтобы проверить семьи, пострадавшие в результате крушения поезда с токсичными веществами.
По распоряжению Байдена группы Центров по контролю и профилактике заболеваний, Агентства по охране окружающей среды и Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям посетят дома.
По заявлению Белого дома, рабочие будут опрашивать жителей, как у них дела, увидят, что им нужно, и свяжут их с соответствующими ресурсами от правительства и некоммерческих организаций.
«Прогулочные группы» созданы по образцу аналогичных групп после ураганов и других стихийных бедствий.
Байден приказал сотрудникам посетить как можно больше домов к понедельнику. Официальные лица заявили, что ближайшей целью было посетить не менее 400 семей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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