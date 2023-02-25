45 000 животных погибли в результате схода с рельсов поезда с токсичной химией в Огайо

Агенты службы здравоохранения выявили, что тысячи водных видов умерли, а жителям приказали эвакуироваться из своих домов после того, как поезд сошел с рельсов, разбился и произошла утечка газа.

Чиновники по охране окружающей среды считают, что 43 700 водных видов были убиты после того, как поезд сошел с рельсов в Огайо 3 февраля.

Это более чем в 10 раз превышает первоначальную оценку. Руководитель службы здравоохранения Мэри Мерц заявила, что было убито 38 222 мелких рыб, а также 5 500 амфибий и других существ.

В результате крушения поезда сошли с рельсов 38 вагонов, а в воздух, воду и землю было выброшено большое количество токсичных химических веществ, сообщает The Telegraph.

Считается, что причиной схода поезда с рельсов стал вышедший из строя ступичный подшипник на одной из осей поезда.