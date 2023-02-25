Naval News: на боевых кораблях НАТО появятся новейшие гидроакустические системы и подводная связь
Издание Naval News сообщает, что НАТО установит на свои боевые корабли гидроакустические системы последнего поколения BlackFish HMS.
Такие системы обеспечивают защиту больших и средних судов у берега и на значительной глубине.
BlackFish выявляет, идентифицирует и отслеживает подводные объекты с помощью машинного обучения.
Суда Североатлантического альянса также будут оборудованы системами подводной связи WhitePointer UC.
Опубликовано: Светлана Репина
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