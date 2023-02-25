Naval News: на боевых кораблях НАТО появятся новейшие гидроакустические системы и подводная связь

2023-02-25 21:03

Издание Naval News сообщает, что НАТО установит на свои боевые корабли гидроакустические системы последнего поколения BlackFish HMS.

Такие системы обеспечивают защиту больших и средних судов у берега и на значительной глубине.

BlackFish выявляет, идентифицирует и отслеживает подводные объекты с помощью машинного обучения.

Суда Североатлантического альянса также будут оборудованы системами подводной связи WhitePointer UC.

Опубликовано: Светлана Репина








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