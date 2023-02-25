В МВД Литвы признались, что ничего не могут сделать с очередью фур на границе с Беларусью
2023-02-25 21:12
Пограничные и таможенные литовские службы не могут ни устранить, ни хотя бы уменьшить очереди из грузовиков на границе с Беларусью.
По словам представителя Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюса Мишутиса, чиновники работают вовсю.
Однако это никак не способствует уменьшению очередей, в которых скопились фуры на въезд в Беларусь.
Мишутис уточнил, что увеличение количества работников не исправит ситуацию, поскольку пограничная инфраструктура не рассчитана на пропуск большего числа грузовиков.
Опубликовано: Светлана Репина