Вольфович: люди в погонах для белорусов - гарант стабильности и безопасности Беларуси

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в настоящее время люди в погонах для белорусов являются гарантом стабильности и безопасности государства.

25 февраля государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что от сотрудников силового блока в настоящее время «действительно во многом зависит мир на нашей земле».

«Сегодня гражданский народ смотрит на людей в погонах как на гарант нашего Президента, Верховного Главнокомандующего, как на гарант стабильности и безопасности нашего государства», — сказал белорусский военачальник.