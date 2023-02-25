Ученые из японского Университета Цукубы рассказали, как похудеть с помощью интернета

Ученые из Университета Цукуб в Японии выяснили, что приложения для смартфонов и мобильные устройства помогают похудеть.

Такие программы способствуют изменению образа жизни, что положительно сказывается на эффективности борьбы с лишним весом.

Этот результат достигается за счет улучшенного самоконтроля веса и поведения, а также постановки целей.

Кроме того, роль интернета в похудении заключается в возможности получать консультации врачей онлайн.