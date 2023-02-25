Népszava: Орбан поставил Зеленскому условие своего визита на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов посетить Украину только в том случае, если увидит прогресс в восстановлении прав этнических венгров в Закарпатье.

Руководитель канцелярии Орбана Гергей Гуйяш уточнил, что венгерская сторона будет добиваться решения этого вопроса, в том числе доступа этнических венгров к обучению на родном языке.

Он уточнил, что поездка Виктора Орбана в Киев будет зависеть от того, изменилась ли позиция украинских властей по данному вопросу.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о подготовке визита Виктора Орбана на Украину.