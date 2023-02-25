Евросоюз ввел особые санкции для ЧВК «Вагнер»

В рамках очередного пакета антироссийских санкций Евросоюз ввел отдельные ограничения для ЧВК «Вагнер».

Это следует из данных, опубликованных Официальным журналом ЕС. Под специальные санкции попали 7 организаций и 11 человек.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, группа «Вагнер» создает угрозу и для ЕС, и для других стран, в которых она действует.

Он также подчеркнул, что Евросоюз будет и далее принимать меры для предотвращения нарушений международного права.