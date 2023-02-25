Евросоюз ввел особые санкции для ЧВК «Вагнер»
2023-02-25 22:04
В рамках очередного пакета антироссийских санкций Евросоюз ввел отдельные ограничения для ЧВК «Вагнер».
Это следует из данных, опубликованных Официальным журналом ЕС. Под специальные санкции попали 7 организаций и 11 человек.
По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, группа «Вагнер» создает угрозу и для ЕС, и для других стран, в которых она действует.
Он также подчеркнул, что Евросоюз будет и далее принимать меры для предотвращения нарушений международного права.
Опубликовано: Светлана Репина