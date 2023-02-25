Американский политолог Смускевич обнаружил украинский след в бегстве США из Афганистана

Издание The Unz Review опубликовало материал американского политолога А. Джей Смускевича о связи ситуации в Афганистане с конфликтом на Украине.

Автор статьи утверждает, что в выводе американских войск из Афганистана просматривается украинский след.

По его мнению, власти США поняли, что проиграли продолжительную войну в Афганистане и решили переключиться на Украину.

По его мнению, Соединенным Штатам пришлось прекратить конфликт в Афганистане, чтобы перенаправить ресурсы на Украину.