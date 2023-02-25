Forbes: Запад опозорился со своими антироссийскими санкциями
2023-02-25 22:19
Саймон Констебль, аналитики Forbes, считает, что попытки противостоять России в экономическом плане обернулись позором Запада.
Эксперт отмечает, что с момента начала спецоперации РФ на Украине западные страны ввели огромное количество санкций против России.
И каждый раз на Западе заявляли, что эти меры точно окажутся эффективными, однако подобные меры так и не сработали.
Западным странам не удалось даже лишить РФ возможности продавать свои энергоносители, и в результате страна устояла, а ее экономика не рухнула.
Опубликовано: Светлана Репина