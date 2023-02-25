Экс-советник Кучмы Соскин: Владимир Зеленский уничтожает украинскую нацию

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Владимир Зеленский своей политикой приведет Украину к демографической катастрофе.

По его мнению, киевская администрация сознательно разжигает конфликт, а также запрещает мужчинам призывного возраста выезжать из страны.

В результате уничтожается институт семьи и само деторождении, а значит, украинскую нацию ждет исчезновение.

Соскин также напомнил, что в уничтожении украинского народа участвует и Запад, поставляя оружие для ведения боевых действий.