Издание 19FortyFive опубликовало статью американского подполковника в отставке Дэниэла Дэвиса, который напомнил о последствиях угроз в адрес России.

Он предложил американским генералам вспомнить, что произошло с французской армией, которая угрожала русским в 1812 году.

Дэвис также напомнил об угрозах немецких войск России во время Второй мировой войны и исходе этого противостояния.

По его словам, если генералы из США продолжат заявлять о предстоящем захвате Крыма и Донбасса Украиной, это приведет к прямому конфликту с Россией.