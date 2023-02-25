19FortyFive: американским генералам стоит вспомнить, чем заканчиваются угрозы в адрес России
2023-02-25 22:59
Издание 19FortyFive опубликовало статью американского подполковника в отставке Дэниэла Дэвиса, который напомнил о последствиях угроз в адрес России.
Он предложил американским генералам вспомнить, что произошло с французской армией, которая угрожала русским в 1812 году.
Дэвис также напомнил об угрозах немецких войск России во время Второй мировой войны и исходе этого противостояния.
По его словам, если генералы из США продолжат заявлять о предстоящем захвате Крыма и Донбасса Украиной, это приведет к прямому конфликту с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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