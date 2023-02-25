Захарова: Швейцария больше не является нейтральным государством и не может быть посредником между Россией и Украиной
2023-02-25 23:13
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Швейцария не может выступать в роли посредника по урегулированию украинского конфликта.
Она объяснила это утратой Швейцарией статуса нейтрального государства после присоединения к антироссийским санкциям.
Ранее глава швейцарского МИД Инъянцио Кассис заявил, что в Женеве идут переговоры по урегулированию кризиса на Украине.
Захарова отметила, что в России ничего не знают о таком диалоге и о ведении каких-либо переговоров.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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