Захарова: Швейцария больше не является нейтральным государством и не может быть посредником между Россией и Украиной

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Швейцария не может выступать в роли посредника по урегулированию украинского конфликта.

Она объяснила это утратой Швейцарией статуса нейтрального государства после присоединения к антироссийским санкциям.

Ранее глава швейцарского МИД Инъянцио Кассис заявил, что в Женеве идут переговоры по урегулированию кризиса на Украине.

Захарова отметила, что в России ничего не знают о таком диалоге и о ведении каких-либо переговоров.