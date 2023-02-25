Украина предлагает создать «информационный Рамштайн»

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко рассказал об инициативе по созданию «информационного Рамштайна».

Он уточнил, что речь идет о формате, аналогичном работе контактной группы западных стран по Украине.

Ткаченко надеется, что в ближайшее время это предложение будет принято Евросоюзом после обсуждения экспертами и министрами.

«Рамштайн» - это название немецкой авиабазы, где проходят встречи западных союзников Украины.