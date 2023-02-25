Украина предлагает создать «информационный Рамштайн»
2023-02-25 23:17
Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко рассказал об инициативе по созданию «информационного Рамштайна».
Он уточнил, что речь идет о формате, аналогичном работе контактной группы западных стран по Украине.
Ткаченко надеется, что в ближайшее время это предложение будет принято Евросоюзом после обсуждения экспертами и министрами.
«Рамштайн» - это название немецкой авиабазы, где проходят встречи западных союзников Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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